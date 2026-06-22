Partidos del Mundial hoy, 22 de junio: partidos, horarios y quién juega

El Mundial continúa este 22 de junio con cuatro partidos de la fase de grupos, incluyendo duelos como Francia vs. Irak y Noruega vs. Senegal. Te decimos horarios, sedes y dónde verlos en México.

Durante este Mundial, se podrán disputarán un total de 104 partidos en horarios variados que irán desde las 10:00 hasta las 22:00 horas, con duelos terminando casi a la medianoche.

A diferencia de lo que ocurre en otras ediciones, en el certamen de este 2026 los partidos se disputan en horarios accesibles tanto para el público de los países anfitriones como para aficionados y aficionadas de las naciones involucradas en cada uno de los duelos.

El Mundial inició el pasado 11 de junio y se disputará hasta el 19 de julio de 2026. En la mayoría de las jornadas, especialmente en la fase de grupos, se podrá disfrutar de hasta cuatro partidos por día.

Este lunes 22 de junio, la actividad del Mundial continúa cuatro partidos de fase de grupos que se disputan a lo largo del día, desde las 11:00 de la mañana hasta las 21:00 horas.

Si no quieres perderte ningún partido, en Chilango te contamos quién juega hoy, a qué hora y dónde ver los encuentros.

¿Qué partidos del Mundial hay hoy, 22 de junio?

Los grupos I y J entran en su segunda jornada con equipos que ya suman puntos o están obligados a reaccionar para no complicar su camino a la siguiente fase. En México, la mayoría de los partidos se transmiten por streaming, aunque algunos encuentros también van por televisión abierta.

Argentina abre el día ante Austria

La jornada arranca con el partido entre Argentina y Austria, un choque clave del Grupo J.

La albiceleste llega impulsada por Lionel Messi, quien firmó un triplete en su debut ante Argelia, mientras que Austria también ganó en su primer partido y busca dar la sorpresa ante el vigente campeón del mundo.

Francia vs Irak: los favoritos buscan consolidarse en el Grupo I

Francia enfrenta a Irak en el Estadio Filadelfia, con el objetivo de encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

Los franceses llegan como amplios favoritos tras vencer a Senegal en la primera jornada y se ubican en la parte alta del Grupo I, solo detrás de Noruega por diferencia de goles.

Irak, que aún no suma puntos, disputa su primer Mundial desde 1986 y necesita un resultado histórico para mantenerse con vida en el torneo.

Kylian Mbappé sigue como una de las figuras a seguir del torneo, en la pelea por los máximos goleadores históricos del Mundial, con 14 anotaciones tras su actuación ante Senegal.

Noruega vs Senegal: choque directo por la cima del Grupo I

Uno de los partidos más atractivos del día es el Noruega vs Senegal, duelo clave por el liderato del Grupo I.

Noruega llega como líder con cuatro goles en su debut, impulsada por Erling Haaland y Martin Ødegaard. Senegal, por su parte, busca recomponer el camino tras su derrota ante Francia y recuperarse con una actuación sólida.

Jordania vs Argelia: todo o nada en el Grupo J

La jornada cierra con el duelo entre Jordania y Argelia, dos selecciones que aún no suman puntos.

Argelia parte como favorita con jugadores como Riyad Mahrez y Amine Gouiri, mientras que Jordania, debutante en la competencia, busca dar la sorpresa para seguir con vida en el torneo.

Ambas selecciones llegan presionadas tras perder en la primera jornada, por lo que este partido puede ser clave para sus aspiraciones de clasificación.

Partidos del Mundial 2026 hoy, 22 de junio: horarios y sedes

Argentina vs Austria

Horario: 11:00 horas

Sede: Estadio Dallas

Francia vs Irak

Horario: 15:00 horas

Sede: Estadio Filadelfia

Noruega vs Senegal

Horario: 18:00 horas

Sede: Estadio Nueva York Nueva Jersey

Jordania vs Argelia

Horario: 21:00 horas

Sede: Estadio Bahía de San Francisco

¿Dónde ver los partidos de hoy?

Argentina vs Austria

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial)

Francia vs Irak

Transmisión: ViX Premium Pase Mundial

Noruega vs Senegal

Transmisión: Canal 5, TUDN, Azteca 7, Azteca Deportes Network y ViX Premium

Jordania vs Argelia