Festival del Caldo Tlalpeño 2026: ¿cuándo y dónde será la celebración del platillo más emblemático de CDMX?

Ya hay fecha, horario y sede para el Festival del Caldo Tlalpeño 2026, un evento que rinde homenaje a uno de los platillos más emblemáticos de la alcaldía Tlalpan y de la Ciudad de México.

“El sabor de Tlalpan te espera”, invitó la alcaldía capitalina, organizadora del encuentro, a través de sus redes sociales.

Durante el festival podrás disfrutar de este tradicional platillo en el lugar donde nació su leyenda. Cocineras y cocineros tradicionales ofrecerán distintas versiones de la receta que ha conquistado el paladar de generaciones de capitalinos.

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¿Cuándo es el Festival del Caldo Tlalpeño 2026?

El Festival del Caldo Tlalpeño 2026 se realizará del 24 al 28 de junio, en un horario de 11:00 a 20:00 horas. La sede será la Plaza del Bolero, ubicada en la calle Moneda, colonia Tlalpan Centro I, en la alcaldía Tlalpan.

Para llegar en transporte público puedes utilizar la Línea 1 del Metrobús y descender en la estación Fuente Brotantes. Desde ahí hay una caminata aproximada de 15 minutos; también encontrarás camiones que salen de la calle Santa Úrsula y te dejan a una cuadra del recinto.

La entrada será gratuita para todo el público. Por ello, te recomendamos llevar ropa cómoda, dinero en efectivo y llegar con anticipación para disfrutar de la amplia oferta gastronómica.

¿Dónde se originó el caldo tlalpeño?

De acuerdo con el chef Ulises García, apasionado defensor de la receta original y habitante de Tlalpan, el caldo tlalpeño tiene un origen tan peculiar como popular.

Según una de las versiones más difundidas sobre su nacimiento, durante el siglo XIX, cuando Tlalpan aún era conocido como San Agustín de las Cuevas, se celebraban las tradicionales fiestas del 28 de agosto. Cuenta la leyenda que, tras una noche de festejos, el entonces presidente Antonio López de Santa Anna amaneció con una fuerte resaca.

Para aliviar “la cruda”, una cocinera local preparó un remedio con los ingredientes que tenía a la mano: caldo de gallina, verduras del huerto, chipotle seco y epazote fresco. Al probarlo, Santa Anna preguntó cómo se llamaba aquella preparación, a lo que la cocinera respondió con lo más natural: caldo tlalpeño.

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Más allá de la veracidad histórica de esta anécdota, la historia forma parte del imaginario popular de Tlalpan. Lo cierto es que este platillo, tradicionalmente servido en cazuelas de barro, ha perdurado por más de 150 años y hoy es uno de los símbolos gastronómicos más representativos del sur de la Ciudad de México.

Si eres amante de la gastronomía mexicana o simplemente buscas un plan diferente en la CDMX, el Festival del Caldo Tlalpeño 2026 será una oportunidad para disfrutar de uno de los platillos más tradicionales de la capital, conocer nuevas versiones de la receta y recorrer uno de los barrios con mayor historia y sabor del sur de la ciudad.