Autor Foto Por Fernanda Sainz
17 junio, 2026
Opinión

Por Fernanda Sainz
17 junio, 2026
Opinión

Abramos Cancha: México ha sido sede de cuatro Mundiales, no de tres

El Mundial de 1971 rompió récords de asistencia, llenó estadios y probó que el futbol femenil era negocio. ¿Por qué casi nadie habla de ello?

El entorno del futbol mexicano lleva meses preparando el terreno para la Copa del Mundo de 2026. En cada conferencia de prensa y en cada mesa de análisis escuchamos la misma narrativa: “México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Mundiales”. Esa frase no solo es geográficamente inexacta por la localía compartida, sino que carga con una omisión histórica imperdonable. Nuestro país ha sido sede de cuatro Mundiales. El detalle es que uno de ellos fue protagonizado por mujeres, y a quienes manejan la industria les tomó medio siglo intentar reconocerlo.

Para entender la magnitud del borrado histórico, hay que revisar los números en frío. Del 15 de agosto al 5 de septiembre de 1971, México organizó el II Campeonato Mundial de Futbol Femenil. La gran final entre la escuadra nacional y Dinamarca metió a 110,000 personas en el Estadio Azteca.

Esta cifra no es una anécdota nostálgica, es un récord Guinness de asistencia a un evento deportivo femenino que sigue vigente hoy en día. Para ponerlo en perspectiva con la industria moderna: la final del Mundial de Francia 2019 congregó a 57,900 espectadores, y la de Australia 2023 registró 75,784. Las pioneras en nuestro país duplicaron esas entradas hace más de cincuenta años.

Lo verdaderamente revelador es que este torneo demostró desde entonces que el futbol femenil es un negocio altamente rentable si se sabe comercializar. La organización funcionó sin recursos ni aval de la FIFA. Sin embargo, el capital privado vio la oportunidad de mercado; la empresa Martini & Rossi financió vuelos, alojamiento y uniformes para todas las selecciones.

También te puede interesar
example
Una reflexión sobre la paz y la seguridad de las mujeres en el mundial

A la par, se armó toda una estrategia de publicidad con la mascota oficial Xóchitl, vendiendo insignias, camisetas y revistas. El boletaje se movió entre los $30 y $80 de la época, generando ganancias millonarias en la taquilla y probando que el producto enganchaba a la gente.

A pesar de este éxito financiero, el sistema decidió castigar a las protagonistas. Jugadoras como la portera Elvira Aracén o la mediocampista Alicia “Pelé” Vargas, tuvieron que soportar una época profundamente machista donde se les gritaba en las calles que eran “fugitivas del metate”.

Del lado internacional, la brillantez en la cancha no se quedó atrás; la danesa Susanne Augustesen clavó los tres goles de la final con apenas 15 años de edad. ¿Y cuál fue la respuesta de las autoridades deportivas ante este nivel de competencia? Minimizarlo por completo.

Los partidos se jugaban a dos tiempos de 35 minutos bajo el absurdo argumento pseudocientífico de que las mujeres no tenían la capacidad física para disputar el tiempo reglamentario. Tras el torneo, la FIFA ordenó a sus federaciones vetar a las jugadoras participantes.

Las consecuencias de esa decisión institucional fueron durísimas: las futbolistas no cobraron un solo peso y México tuvo que esperar 46 años, hasta el 2017, para por fin tener una liga profesional.

También te puede interesars
example
Abramos cancha: El nuevo equipo femenil de Messi es la mejor lección de negocios del año

Aquí es donde la historia nos exige una lectura crítica sobre cómo opera nuestra industria hoy en día. La Copa 71 expone una realidad incómoda: la falta de visibilidad del deporte femenil actual nunca ha sido un problema de interés del público, sino una resistencia estructural.

Medio siglo después, seguimos viendo cómo ciertos sectores del mercado tratan al futbol de mujeres como un “proyecto a prueba”, condicionando los horarios estelares, la cobertura en medios y los grandes patrocinios, como si necesitaran una demostración de rentabilidad. Escondemos a las jugadoras detrás de presupuestos limitados y nos autoconvencemos de que el mercado “todavía no está listo”, ignorando que el modelo de negocio funcionó y llenó el estadio más grande del país mucho antes de que existieran las redes sociales o las plataformas digitales.

Es imperativo dejar de tratar el Mundial de 1971 como una simple curiosidad de archivo. Mi postura es directa: rumbo a la justa varonil del 2026, los altos mandos del futbol mexicano tienen la obligación de corregir el discurso y darle su lugar a la historia. Las mujeres que se plantaron en el césped del Azteca hace cinco décadas no sólo jugaron al futbol; sentaron las bases comerciales y competitivas de un deporte que hoy sigue rompiendo barreras. La memoria histórica exige que cuando hablemos de los Mundiales en México, empecemos por reconocer a las pioneras que demostraron, antes que nadie, que este negocio también les pertenece.

¡Abramos cancha!

Abramos cancha: El nuevo equipo femenil de Messi es la mejor lección de negocios del año

Abramos cancha: El campeonato del América Femenil es el mejor negocio de la ciudad

Abramos cancha: El asfalto no tiene género: la F1 Academy toma el control

Chilango Menú Footer Chilango recomienda
<span style="font-weight: 400;"><strong>¿Qué hay en el Centro Histórico de CDMX?</strong> Lanzan mapa con información de museos, plazas y más</span>
Noticias
¿Qué hay en el Centro Histórico de CDMX? Lanzan mapa con información de museos, plazas y más
<strong>Lara Campos</strong>, la "Reina de las Infancias" que conquista a la <strong>generación Alfa</strong>
Música
Lara Campos, la "Reina de las Infancias" que conquista a la generación Alfa
<strong>¿Qué hacer en CDMX?</strong> Conoce el nuevo museo del Centro Histórico con entrada gratis para niños
Qué hacer
¿Qué hacer en CDMX? Conoce el nuevo museo del Centro Histórico con entrada gratis para niños
¿Qué hay en el Centro Histórico de CDMX? Lanzan mapa turístico con información de museos, plazas y más
Noticias
¿Qué hay en el Centro Histórico de CDMX? Lanzan mapa con información de museos, plazas y más
Música
Lara Campos, la "Reina de las Infancias" que conquista a la generación Alfa
Qué hacer
¿Qué hacer en CDMX? Conoce el nuevo museo del Centro Histórico con entrada gratis para niños
Música
El Michael Jackson de Coyoacán: conoce a Erick, el chilango que mantiene vivo al Rey del Pop
Qué hacer

¡Recorre Chapultepec sin perderte! Lanzan app con mapas, rutas, eventos y más: así funciona

Chilango Menú Footer

Noticias

Qué hacer

Comida y tragos

Cine y TV

Manual de supervivencia

Viajes

Especiales

Chilango Diario

agenda
  • Icon facebook
  • Icon twitter
  • Icon instagram
  • Icon tiktok
  • Icon youtube
ACERCA DE NOSOTROS

Te decimos qué hacer en la Ciudad de México: comida, antros, bares, música, cine, cartelera teatral y todas las noticias importantes

©2026 Derechos Reservados
Chilango es una marca registrado de Capital Digital.