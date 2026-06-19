¿Ganas de viajar? Llega La Gran Escapada 2026 con vuelos, hoteles y paquetes en descuento

¡Alista las maletas! La Secretaría de Turismo lanzó la segunda edición de La Gran Escapada, conocida como el “Buen Fin del turismo”. En la plataforma podrás encontrar descuentos en vuelos, hoteles y paquetes de viaje.

Además, por el Día del Padre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que regalará a papás mexicanos que cumplan años el 21 de junio seis viajes dobles al sureste.

Si tienes ganas de viajar, en Chilango te contamos cuándo es y qué ofertas habrá en La Gran Escapada 2026 y cómo aprovecharlas para planear tu próxima salida.

Por Día del Padre, regalarán 6 viajes dobles al sureste para los papás

¿Tu papá cumple años el 21 de junio? Si sí, ¡lee con atención! Como regalo de Día del Padre, el gobierno federal regalará seis viajes dobles a quienes cumplan años en la mera fecha festiva.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, explicó que los papás que cumplan años el domingo 21 de junio podrán participar para ganar uno de los seis viajes dobles al sureste mexicano.

Se trata de un viaje redondo con un acompañante en Mexicana de Aviación, recorrido en el Tren Maya y hospedaje en los hoteles del Mundo Maya.

¿Cómo ganarlos? Para participar, los papás deberán entrar, este 19 de junio a las 14:00 horas, a la página de la Secretaría de Turismo en Instagram (@sectur_mx), donde aparecerá un registro para poder ser uno de los seis ganadores.

“Los papás que cumplan años el 21 de junio pueden tener un boleto redondo, con su pareja, para ir a la península: viajan en Mexicana, utilizan el Tren Maya y descansan en alguno de los hoteles del Mundo Maya para cualquier día, de aquí a diciembre”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera de este viernes 19 de junio.

¿Cuándo es La Gran Escapada 2026?

El Buen Fin del turismo arrancó este 18 de junio y se extenderá hasta el 21 de junio. Durante estos días, las personas podrán aprovechar promociones imperdibles en paquetes turísticos, hoteles, restaurantes, transporte terrestre, aéreo y más.

Así que si tienes ganas de ir a la playa, hacer un tour por alguna zona arqueológica, comer rico o conocer un Pueblo Mágico, esta es tu oportunidad de reservar con precios de promoción.

¿Qué ofertas hay en La Gran Escapada 2026?

De acuerdo con la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez, en La Gran Escapada hay descuentos en aerolíneas, hospedaje, restaurantes, transporte terrestre, centros de convenciones y balnearios. Lo mejor es que hay promociones en los 32 estados de la República.

Además, anunció que por primera vez en la edición de 2026 los turistas encontrarán ofertas en experiencias comunitarias, por ejemplo, la temporada de luciérnagas en Tlaxcala este junio.

“Son 114 mil experiencias que van a poder encontrar con cupones de descuento, es justamente para fomentar el turismo interno”, informó Josefina Rodríguez.

Explicó que las personas interesadas podrán comprar y reservar este fin de semana. Y si no viajan en esas fechas, podrán hacerlo durante el resto del año.

Abren ofertas a turistas

La secretaria de Turismo anunció que este año las ofertas también están abiertas a los turistas, aprovechando la temporada del Mundial en el país.

“El año pasado solo los mexicanos y mexicanas podíamos comprar. Hoy está abierto para cualquier turista y visitante, aprovechando que estamos viviendo este gran momento mundialista, quien se pueda meter también podrá reservar para regresar a México con grandes descuentos”, dijo.

¿Cómo ver las promociones de La Gran Escapada 2026?

Para consultar qué promociones hay y hacer compras anticipadas o reservas para viajar después, debes entrar a la página: www.lagranescapada.com.mx.

De ahí, te redireccionará a las páginas de las empresas y negocios familiares que están registrados.

En el sitio se pueden consultar:

Opciones de hospedaje

Transportes

Agencias de viajes

Restaurantes

Paquetes turísticos

Actividades recreativas

Experiencias gastronómicas

Recorridos culturales

Turismo de naturaleza

Turismo de aventura

Esta mañana, en la conferencia de la Presidenta @Claudiashein , presentamos #LaGranEscapada, una gran oportunidad para recorrer México y disfrutar de promociones turísticas en todo el país. ✈️🇲🇽



18 al 21 de junio https://t.co/HDzfjXVKuY 👈🏼#MéxicoEstáDeModa pic.twitter.com/qbXQeqJxCr — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) June 19, 2026

De acuerdo con el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), Octavio de la Torre de Stéffano, las promociones incluyen descuentos, en promedio, del 35 por ciento.

Además, también hay facilidades de pago y meses sin intereses en hospedaje, transporte aéreo, terrestre, paquetes turísticos, actividades recreativas y experiencias gastronómicas.