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¡Para ver los partidos! Suspenden clases y dan home office hoy y para el México vs. Chequia

Por decreto, no habrá clases la tarde de este 17 de junio en la CDMX. Además, se suspenden actividades escolares y se implementará home office el 24 de junio por el partido de México vs. Chequia.

Natyelly Meneses Arias |
¡Para ver los partidos! Suspenden clases y dan home office hoy y para el México vs. Chequia

¡A sacar la playera de la Selección! El Mundial está cambiando la rutina de los chilangos. Por decreto, este miércoles 17 de junio se suspendieron las clases vespertinas en la CDMX y se implementó home office para trabajadores federales debido al partido entre Colombia y Uzbekistán. Además, el próximo 24 de junio, cuando México se enfrente a Chequia, habrá nuevas suspensiones de actividades escolares y esquemas de trabajo a distancia.

Si has notado más movimiento de aficionados en la CDMX o viste a cientos de colombianos armando la fiesta en el Ángel de la Independencia, no es casualidad. Este miércoles 17 de junio se juega el partido entre Colombia y Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Para reducir el tráfico y la saturación en los transportes, por la tarde no habrá clases en las escuelas de la capital. Además, los trabajadores de dependencias federales podrán concluir su jornada presencial a las 15:00 horas y continuar sus actividades a distancia.

En Chilango te contamos quiénes no tendrán clases y cómo funcionará el home office para el 24 de junio en la CDMX, cuando el Tri juegue en el Coloso de Santa Úrsula.

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Por decreto, suspenden clases en CDMX por el Mundial

La Presidencia de la República emitió un decreto con el que establece la suspensión de clases debido a los partidos del Mundial que se realizarán en la Ciudad de México.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), este 17 de junio se suspenden las actividades escolares únicamente en el turno vespertino de las escuelas ubicadas en la Ciudad de México.

La medida aplica para escuelas públicas y privadas de:

El objetivo es reducir la movilidad en la ciudad durante la realización de los partidos del Mundial.

¡A ver el México vs. Chequia! No habrá clases todo el día el 24 de junio

La suspensión de clases será todavía más amplia el próximo miércoles 24 de junio, cuando la Selección Mexicana dispute su partido contra Chequia a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

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Ese día se suspenderán las actividades escolares durante toda la jornada en los planteles educativos de la capital.

“Se suspenden las actividades escolares en las escuelas públicas y privadas de educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicadas en la Ciudad de México, correspondientes al turno vespertino el 17 de junio de 2026, y en general el 24 de junio de 2026”, señala el decreto.

Habrá home office en CDMX

Además de la suspensión de clases, el decreto establece esquemas de home office para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Para este 17 de junio, la jornada presencial concluirá a las 15:00 horas en los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México.

A partir de esa hora, las actividades deberán continuar mediante trabajo a distancia o teletrabajo, según las necesidades de cada dependencia.

El decreto señala:

“En los centros de trabajo ubicados en la Ciudad de México, el 17 de junio de 2026 la jornada laboral presencial concluirá a las 15:00 horas, y se deberán otorgar las facilidades necesarias para continuar con el desempeño de las funciones mediante la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia por el resto de la jornada”.

El 24 de junio será home office todo el día

Para el partido entre México y Chequia, la medida será más amplia.

El gobierno federal determinó que el 24 de junio toda la jornada laboral de las dependencias de la Administración Pública Federal se realice bajo esquemas de teletrabajo, trabajo a distancia o modalidades flexibles.

Es decir, quienes laboran en estas instituciones no tendrán que acudir presencialmente a sus centros de trabajo.

Guadalajara también tendrá suspensión de actividades

Las medidas no solo aplican en la capital del país.

El decreto también contempla acciones similares en Guadalajara y su zona metropolitana con motivo del partido entre México y Corea del Sur, programado para el 18 de junio.

Con estas disposiciones, el gobierno federal busca disminuir la movilidad urbana, facilitar los traslados y garantizar que las ciudades sede puedan operar de mejor manera durante los encuentros mundialistas.

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