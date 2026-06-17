¿Las pantallas están reemplazando a los juguetes? Toy Story 5 lo responde

Durante años, los juguetes fueron los protagonistas de la imaginación infantil. Un vaquero podía convertirse en héroe, una muñeca en astronauta y una caja de cartón en una nave espacial. Pero en 2026 el panorama es muy distinto: tablets, celulares y videojuegos ocupan cada vez más espacio en la vida cotidiana de los niños. Y justamente esa realidad es la que inspiró Toy Story 5.

En entrevista con Chilango, Andrew Stanton, director de la nueva entrega de Pixar, explicó que la película nace de una inquietud que llevaba años observando: la llegada de la tecnología a edades cada vez más tempranas.

“Quería saber cómo reaccionarían los juguetes con la tecnología entrando tan temprano a las habitaciones de los niños y reduciendo prácticamente a la mitad el tiempo que pasan jugando con ellos”, explicó Stanton.

Para el realizador, el fenómeno se volvió todavía más evidente después de la pandemia, cuando los dispositivos electrónicos pasaron a formar parte permanente de la rutina infantil. “Pensé: esto no puede ser bueno para los juguetes”, comentó.

Toy Story 5 reflexiona sobre la tecnología y la infancia actual. | Foto: Disney Pixar

“La imaginación también necesita ejercitarse”: Andrew Stanton

Lejos de adoptar una postura alarmista, Stanton asegura que no cree que los niños estén perdiendo la imaginación. Sin embargo, sí considera que existe el riesgo de dejar de usarla y para explicarlo utiliza una comparación sencilla.

“La imaginación es como un músculo. Me preocupa que los niños no tengan suficiente oportunidad de usarla para descubrir lo especial que es. Creo que tienes que aburrirte de verdad para descubrir lo impresionante que puede ser”, explica Stanton.

El director recuerda que cuando era niño pasaba horas aburrido porque su madre lo obligaba a salir de casa y alejarse de la televisión. En ese aburrimiento, dice, nacían las mejores historias. “Todos los artistas de Pixar estamos agradecidos de habernos aburrido tanto cuando éramos niños”, asegura.

Toy Story 5 tiene una nueva preocupación: los niños pasan más tiempo con pantallas que con juguetes. | Foto: Disney Pixar

Jessie toma el mando en Toy Story 5

Una de las novedades más importantes de la película será el papel de Jessie. Después de años formando parte del grupo liderado por Woody, la vaquera asumirá ahora una posición mucho más relevante dentro de la historia.

Andrew Stanton adelantó que quería explorar con mayor profundidad el universo de Bonnie y los juguetes que habitan su habitación, un espacio que describe como caótico, creativo y lleno de posibilidades.

“Queríamos pasar más tiempo en ese mundo. Sentíamos que ya era hora”, explicó el director.

Jessie toma un papel de liderazgo en Toy Story 5. | Foto: Disney Pixar

Aunque asegura que no se planteó como un mensaje específico para las niñas, Stanton reconoce que Jessie se convertirá en una figura de liderazgo dentro de la película, guiando a los juguetes en un momento donde deberán enfrentar cambios importantes provocados por la llegada de la tecnología y las nuevas formas de entretenimiento.

Toy Story 5, una película para viejas y nuevas generaciones

Aunque Toy Story siempre ha sido una saga para toda la familia, Stanton reconoce que quienes vieron la primera película en 1995 hoy ya son adultos e incluso padres. Sin embargo, asegura que Pixar nunca desarrolla una historia pensando en grupos de edad específicos.

“Seguimos siendo niños grandes. Intentamos hacer cosas que nos hagan reír, llorar y emocionarnos”, asegura el director.

Quizá por eso Toy Story sigue funcionando tres décadas después: porque detrás de los juguetes siempre hay temas profundamente humanos.

Bonnie y los juguetes enfrentan una nueva era digital en Toy Story 5. | Foto: Disney Pixar

El verdadero tema de Toy Story 5

Cuando se le preguntó cuál es la emoción principal que impulsa Toy Story 5, el realizador evitó resumirla en una sola palabra. Para él, la película gira en torno a la huella que dejamos en la vida de otras personas, incluso cuando compartimos con ellas muy poco tiempo.

“Se trata del impacto que puedes tener en alguien durante el resto de su vida. A veces conectamos con personas por muy poco tiempo, pero la forma en que las tratas puede ayudarlas o lastimarlas y afectar toda una vida”, comentó el director.

La reflexión conecta con una de las grandes constantes de la saga: los vínculos emocionales que construimos y cómo esos lazos nos transforman. Toy Story 5 llega a salas de cine este 17 de junio, ya la vimos y sólo podemos adelantarte una cosa: ¡es fascinante!